شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "دايب".. تامر حسنى ورامى جمال يقدمان ديو للجمهور بحفل التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ النجم تامر حسنى جمهور حفله المقام بالتجمع الخامس، باستدعاء المطرب رامى جمال مرة أخرى بعد إحيائه فقرته الأولى من الحفل، وقدما سويا أغنية بعنوان "دايب" على طريقة الديو، وذلك بعد أن صعد تامر حسنى فى بداية الحفل وقدم أغنية "حلو المكان"، وهى الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد "الفلوس" والذى يعرض حاليا بجميع دور العرض فى مصر والوطن العربى.

وكان المطرب رامى جمال، أحيا أولى فقرات الحفل، وبدأ بأغنية "ليالينا"، وسط تصفيق الجمهور الحاضر الذى استقبله بحفاوة شديدة خاصة وأن هذا الحفل هو الأول له بعد إعلان إصابته بمرض البهاق، ووجه كلمة لجمهوره قائلا، "مبسوط اني معاكم وبشكر كل واحد قالي كلمه حلوه وبشكر تواجدكم".

ويعرض حاليا للنجم تامر حسنى فيلم "الفلوس" الذى حقق إيرادات وصلت لمليون و700 ألف جنيه فى اليوم الأول من عرضه فى شباك التذاكر، حيث طرح فى جميع دور العرض بجميع أنحاء الجمهورية منذ يومين، ومن المتوقع أن تتزايد إيراداته خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب إجازة نصف العام خلال شهر يناير المقبل.

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وكان قد أقيم عرض خاص للفيلم يوم الثلاثاء الماضى، وحضر العرض نجوم الفيلم وعلى رأسهم تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، والمخرج سعيد الماروق، والراقصة جوهرة، وعدد كبير من الفنانين، ومنهم على ربيع وهنا الزاهد، والإعلامية بوسى شلبى، وأحمد جمال سعيد، والاعلامى يحيي حمزة، والفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والفنان أكرم حسنى، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على، وعدد كبير من الفنانين.

وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.