شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يهدى الشعب السعودى مقطوعته الموسيقية "لحن العلا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الموسيقار عمر خيرت حفل موسيقي اليوم الجمعة على مسرح مرايا، بمحافظة العلا بالمدينة المنورة، ضمن فعاليات الموسم الثاني من مهرجان "شتاء طنطورة" السعودي، والذي تمتد فعالياته حتى يوم السبت الموافق 7 مارس 2020.

ووجه الموسيقار الكبير الشكر إلى المملكة العربية السعودية لإقامته حفلتين متتالين فى نفس العام، كما أهدى مقطوعة موسيقية إلى الشعب السعودى بعنوان "لحن العلا"، قائلاً:"بنقدم هدية من مصر افتتاحية العلا من تأليفي وشكرا".

ويقود الموسيقار العالمي، عمر خيرت، فرقته الكبيرة ليعزف أشهر المقطوعات التي قوبلت بتصفيق حار في نسخة العام الماضي، التي حضرها خيرت بجانب أسماء عالمية أخرى مثل: الموسيقار ياني، ومغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، وعازف البيانو الصيني لانجلانج، وفنان العرب محمد عبده، وماجدة الرومي، وعازف البيانو المعروف رينو كابوسون، بجانب حفل للراحلة أم كلثوم تم تقديمه عبر تقنية الهولوغرام (التصوير التجسيمي).

ومن المقرر أن يقدم خيرت، أهم مؤلفاته الموسيقية خلال مشواره الفني ومنها: "إعدام ميت، مسألة مبدأ، قضية عم أحمد، اللقاء الثاني، ضمير أبلة حكمت، خلي بالك من عقلك، عارفة، غوايش"، وغيرها من أعماله الفنية الشهيرة.

Advertisements