شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تصور "مش أنا" فى المنطقة الصناعية بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة سوسن بدر تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم "مش أنا" من بطولة النجم تامر حسنى، حيث انشغلت على مدار الثلاثة أيام الماضية بتصوير مشاهدها داخل ستوديو شريف عرفة فى المنطقة الصناعية بأكتوبر.

جدير بالذكر أن النجم تامر حسني احتفل ببدء تصوير فيلم "مش أنا" منذ أكثر من أسبوع، وذلك مع أبطال فيلمه الجديد مثل ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، بجانب باقي صنّاع العمل.



تامر حسني وسوسن بدر

على جانب آخر أقيم عرض خاص لفيلم "الفلوس" يوم الثلاثاء الماضي، وحضر العرض نجوم الفيلم وعلى رأسهم تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، والمخرج سعيد الماروق، والراقصة جوهرة، وعدد كبير من الفنانين، منهم على ربيع وهنا الزاهد، والإعلامية بوسى شلبى، وأحمد جمال سعيد، والاعلامى يحيي حمزة، والفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والفنان أكرم حسنى، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على، وعدد كبير من الفنانين ممن حرصوا علي التواجد خلال العرض الخاص للفيلم الذي حقق ايرادات بلغت مليون و700 ألف خلال أول يوم عرض في السينمات.

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فيلم الفلوس

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد أطلقت البرومو الثانى والرسمى للعمل يوم الأحد الماضى بعدما طرحت البرومو الأول منذ عدة أشهر، كما طرح تامر حسنى الأغنية الدعائية للفيلم يوم الخميس الماضى بعنوان "حلو المكان"، من كلمات أحمد المالكى، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو‪.