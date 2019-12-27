كتب امير فتحي في الجمعة 27 ديسمبر 2019 11:57 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن يظهر وجود “وزغة” داخل أحد أكياس الشاي التابعة لماركة شهيرة تباع في المملكة. واوضح الفيديو وجود الوزغة والتي تعرف باسم الـ”برص” في بعض البلدان، داخل عبوة الشاي، كما أكد المواطن أن عبوة الشاي لماركة شهيرة وتباع في المملكة، وأن الوزغة كانت ضمن محتويات الكيس .

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ماذا عثر مواطن عندما فتح كيس شاي تابع لماركة شهيرة تباع في المملكة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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