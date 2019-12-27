شاهدوا.. كيف علقت أصالة على خلافها مع بعض الفنانين؟

كتب امير فتحي في الجمعة 27 ديسمبر 2019 11:57 مساءً - أعربت الفنانة السورية أصالة عن موقفها من الخلافات التي تنشأ بينها وبين بعض الفنانين خلال لقاء أجري معها على هامش مشاركتها في حفل تكريم الشاعر تركي الذي أقيم في السعودية.
وقالت: “الدنيا ماشية والناس الكويسين مليانين. كلو تمام. أكيد في ناس منختلف معن وناس منختلف عنهم. فالاختلاف وارد والخلاف وارد”.
وأثار هذا موجة من الجدل في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشر مقطع المقابلة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
وفوجئ بعض هؤلاء بهدوئها ورأوا أنه دليل على قوتها فيما اعتبر آخرون أن هذا يكشف شعورها بالحزن.
ويشار إلى أن أصالة أحدثت ضجة في وقت سابق بعد ظهورها في فيديو سجل خلال الحفل وبدت فيه وهي تقف على المسرح إلى جانب الفنانة أسماء المنور واعتبر بعض الناشطين أنها قامت بالتشويش على الأخيرة عن طريق الغناء.
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