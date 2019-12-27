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كتب امير فتحي في الجمعة 27 ديسمبر 2019 11:57 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، على حسابها على “إنستغرام”، فيديو جديد لزوجها فريد رحمة وابنهما كريستيانو.
وبدا أنها قامت بتسجيله أثناء نوم الزوج وظهر فيه الطفل وهو يتحرك قربه وتبين أخيراً أنه يريد الاستلقاء إلى جانبه.
وأشعل الفيديو الحساب حيث حقق في ساعات قليلة أكثر من 371 ألف مشاهدة. وتعليقاً عليه كتبت سيرين: “طيب أنا مغرومة فيه وبهضامتو وحركاتو”.
وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين الذين أعرب معظمهم عن إعجابهم بطرافة الطفل وعفوية الفنانة.
ويشار إلى أن الأخيرة نشرت في وقت لاحق على الحساب نفسه صورة جمعتها وكل أفراد أسرتها وبدوا وهم يجلسون بملابس النوم على السجادة يلاعبون الصغير محققين أكثر من 145 ألف إعجاب.
كانت هذه تفاصيل خبر سيرين عبد النور تسجل فيديو لزوجها أثناء نومه.. شاهدوا ما الذي فعله ابنهما كريستيانو! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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