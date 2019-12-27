سوسن بدر تواصل تصوير «مش أنا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة المصرية سوسن بدر، تصوير مشاهدها ضمن أحداث فيلم “مش أنا” من بطولة النجم تامر حسنى، حيث انشغلت على مدار الثلاثة أيام الماضية بتصوير مشاهدها داخل ستوديو شريف عرفة فى المنطقة الصناعية بأكتوبر.

جدير بالذكر أن النجم تامر حسني احتفل ببدء تصوير فيلم “مش أنا” منذ أكثر من أسبوع، وذلك مع أبطال فيلمه الجديد مثل ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، بجانب باقي صنّاع العمل.

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وكانت الفنان المصرية قد أعربت في تصريحات صحفية، عن سعادتها بمشاركة الفنان تامر حسني، في فيلمه الجديد “مش أنا”، والذي احتفل ببدء تصويره أمس الاثنين.

سوسن بدر، نشرت صورة لها برفقة تامر حسني، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: مبسوطة جداً بتجربتي مع تامر حسني و المخرجة سارة وفيق في فيلم مش انا .. إن شاء الله يعجبكم.

وكان الفنان تامر حسني، قد احتفل برفقة فريق عمل الفيلم قبل يومين ببدء التصوير والذي ظهر من خلاله بلوك غريب بعد أن وضع نظارة طبية سميكة وظهر خلال الاحتفال ببيجامة كاستور.