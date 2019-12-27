تكريم نيللي كريم في الدورة الرابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قرر القائمون على مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تكريم النجمة المصرية نيللي كريم في دورته الرابعة التي تقام في الفترة من 10 إلى 16 فبراير المقبل، وذلك باعتبارها نموذجًا يمثل إبداع المرأة في حاضر ومستقبل السينما المصرية فضلا عن كونها من أهم النجمات اللاتي قدمن أعمال تنحاز فيها لقضايا المرأة ومشاكلها.
ومن جانبه قال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان: إن اختيار نيللي كريم للتكريم في دورته الرابعة يأتي لموهبتها كممثلة نجحت في أداء العديد من الشخصيات المميزة علي شاشة السينما، وهي نموذج للفنانة المتجددة القادرة على إثارة الدهشة في أذهان المتفرجين مع كل عمل جديد تتصدى له، والمثقفة التي تسعى لتقديم أعمال تتسم بروح التجريب والمغامرة .
وأشار عبد الخالق إلى أن الفنانة المصرية تعد نجمة يعتبرها الجمهور والنقاد موهبة متكاملة، تستخدم كل أدوات الممثل وتضيف عليها بعمق من تراكم تجاربها وخبراتها فصارت إسما يتردد كلما جرى البحث عن نساء مثقفات جديرات بتصد المشهد الفني.
بينما أكد الكاتب الصحفي حسن أبو العلا مدير المهرجان أن نيللي كريم نجحت خلال مشوارها السينمائي في أن تعبر عن مشاكل وهموم المرأة المصرية في أفلام عديدة ستبقى في ذاكرة السينما المصرية مثل فيلم “واحد صفر” و“678” و”انت عمري” و”يوم للستات”.
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