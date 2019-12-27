توم هانكس "يوناني" بقرار رئاسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الرئيس اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس، قرارا بمنح جنسية شرفية للممثل الأمريكي، توم هانكس "المولع باليونان".

ويُصنف هانكس كواحد من أنجح ممثلي هوليوود وأغلاهم أجرا، ونال جائزتي أوسكار عن فئة أفضل ممثل بفضل دوره في فيلمي "فيلادلفيا" و"فورست جامب".

وهانكس (63 عاما) متزوج من ريتا ويلسون الممثلة والمغنية والمنتجة من أصل يوناني، والتي أنتجت فيلم "ماي بيج فات جريك ويدينج" الكوميدي الذي يروي قصة عائلة مهاجرين يونانيين في شيكاغو لا تزال متمسكة بشدة بأصولها وتقاليدها.

ويملك توم هانكس وريتا ويلسون دار للعطلات في جزيرة أنتيباروس حيث يمضيان فصل الصيف سنويا وينشران في أحيان كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من نزهاتهما في المناطق اليونانية الساحرة.

وحصل الفنان على ميدالية الحرية في 2016 من الرئيس الأمريكي آنذاك، باراك أوباما، كما حاز في نفس العام على وسام جوقة الشرف من رتبة فارس من الرئيس الفرنسي حينها فرنسوا هولاند.