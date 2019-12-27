علي الحجار يحتفل بجائزة السلطان قابوس في حفل بالجامعة الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفل المطرب المصري علي الحجار بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب التي تسلمها الأسبوع الماضي، خلال حفل جماهيري بالجامعة الأمريكية في وسط العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة.

حضر الحفل باقة من نجوم الفن المصريين أبرزهم الممثلان صلاح عبدالله وجمال عبدالناصر، وقدَّم الحجار مجموعة من أغنياته المفضلة لدى جمهوره منها "من غير ما تتكلمي، قلب الليل، لما الشتا يدق البيبان، وعدي، يا طالع الشجرة، الزين والزينة، تجيش نعيش"، وتتر مسلسل "المال والبنون".

وكرمت سلطنة عمان الحجار بجائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب، في دورتها الثامنة المخصصة في التنافس لعموم العرب، التي أقيمت في نادي الواحات بالعذيبة، وحاز عليها في فئة المطرب العربي.

وكان الحجار أحيا حفلا في دار الأوبرا السلطانية بمسقط في فبراير/شباط عام 2018، ليكون بذلك أول مطرب في تاريخ الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية، تقوم الفرقة بالعزف له خصيصاً، إذ كانت الأوركسترا قبل ذلك التاريخ تعزف فقط المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية والعالمية، ولم يحدث أن صاحبت مطرباً على الإطلاق في حفله.











