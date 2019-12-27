السينما المغربية في 2019 .. "آدم" يغزو المهرجانات وينتزع الجوائز

لم تشهد السينما المغربية خلال عام 2019 طفرات كبيرة، فما زال صناع الأفلام يواجهون نفس المشاكل المتمثلة في قلة عدد دور العرض السينمائي، وهيمنة السينما الأمريكية على السوق الداخلي، وضعف فرص التوزيع الخارجي، لكن رغم ذلك كان هناك العديد من التجارب الناجحة التي تؤكد وجود تيار سينمائي قوي داخل المغرب يقوده مجموعة من شباب السينمائيين.

ويعد فيلم "آدم" أولى تجارب المخرجة الشابة مريم توزاني في عالم الأفلام الروائية الطويلة، أحد أهم الأفلام التي قدمتها السينما المغربية والعربية في 2019، فبعد أن عرض للمرة الأولى في قسم "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي الدولي، شارك في العديد من المهرجانات مثل تورنتو ومراكش وقرطاج والجونة ومهرجان الأفلام الفرنكفونية ببلجيكا، وحصد عددا كبيرا من الجوائز.

ويطرح الفيلم، الذي تتشارك بطولته لبنى أزبال ونسرين الراضي، قصة إمرأة تعيش في عزلة بعد وفاة زوجها، وتعمل في بيع العجائن للإنفاق على ابنتها، ولكن تتغير حياتها بعد أن تستضيف في منزلها فتاة هربت من أسرتها خوفا من وصمة عار نتيجة حملها خارج إطار الزواج.





وشهدت الدورة الماضية لمهرجان كان السينمائي الدولي حضورا آخر للسينما المغربية، من خلال فيلم "السيد المجهول" للمخرج علاء الدين الجيم، والذي عرض ضمن قسم "أسبوع النقاد".

ويتناول الفيلم قصة لص خرج من السجن وعاد إلى المكان الذي أخفى به مسروقاته، ليكتشف أن أهل القرية القريبة من المكان حولوه إلى مزار بعد دفن "السيد المجهول" به لتتوالى المواقف الكوميدية.

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وإذا كانت السينما المغربية فرضت حضورها في مهرجان كان بفيلمين، فإنها فرضت حضورها أيضا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بفيلمين هما "نساء الجناح ج" للمخرج محمد نظيف، و"من أجل القضية" للمخرج حسن بن جلون، واللذين عرضا ضمن مسابقة آفاق السينما العربية.

ويتناول فيلم "نساء الجناح ج" قصة مجموعة من النساء يعشن داخل مستشفى للأمراض النفسية، وتربطهن صداقة قوية مع إحدى الممرضات، فيما يتناول فيلم من أجل القضية" قصة مواطن فلسطيني يرغب في عبور الحدود المغربية في اتجاه الجزائر لكنه يواجه العديد من الصعوبات.





وخلال عام 2019 تم عرض مجموعة من الأفلام المغربية التي لاقت نجاحا ملحوظا من بينها فيلم "جمال عفينة" إخراج ياسين ماركو ماروكو، وبطولة عزيز داداس ومحمد الزواوي وسونيا عكاشة، و"هلا مدريد فيسكا بارسا" إخراج عبدالإله الجوهري، وبطولة لطيفة أحرار وعبدالحق بلمجاهد والسعدية أزكون.





وواصل المغرب في 2019 تربعه على عرش الدول العربية التي تنظم مهرجانات سينمائية، حيث نظم نحو 70 مهرجانا في تخصصات مختلفة، لكن يبقى مهرجان مراكش الدولي للفيلم أهم وأكبر هذه المهرجانات، حيث استضافت دورته الثامنة عشرة التي عقدت في الفترة من 29 نوفمبر إلى 7 ديسمبر عددا من نجوم السينما العالمية، منهم بوبرت ريد فورد وبريانكا شوبرا وناعومي واتس وجولشيفته فرحاني وماريون كوتيار.



