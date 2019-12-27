إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد سمير صبري

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة جديدة لها مع الفنان سمير صبري على حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.



واحتفلت الفنانة إلهام شاهين بعيد ميلاد صديقها سمير صبري حيث ان الفنان من مواليد 27 ديسمبر 1936، واحتفل هذا العام بعيد ميلاده الثالث والثمانين.



وعلقت على الصورة قائلة: صديقي الغالي سمير صبري كل عام وأنت بخير وعقبال 100 عام صحة و سعادة.

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