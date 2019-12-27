فيلم "صورة في مراية" يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان يوسف شاهين

فاز الفيلم التسجيلي "صورة في مراية"، بجائزة الجمهور في الدورة العاشرة لمهرجان يوسف شاهين.

"صورة في مراية" هو أول فيلم درامي وثائقي عن اللاعب محمد صلاح، ويتناول في أحداثه الأرقام القياسية التي حققها في مجال كرة القدم، بالإضافة إلى التحدث عن قوة تأثيره في المجتمع المصري، خاصة بعد أن تم الاستعانة به في حملات التوعية ضد الإدمان.

يدور الفيلم حول شابان يدرسان الإعلام، وخلال الأحداث يتأثران جدا بمحمد صلاح، وبجانب هذه المشاهد التمثيلية، يتم الاستعانة ببعض اللقطات الوثائقية، حيث يتحدث كلاً من المؤرخ الكروي حسن المستكاوي، والإعلامي هاني حتحوت، ومالك مقهى البستان، الذي يروى مدى تأثير صورة صلاح على زبائنه من جميع الجنسيات.

الفيلم من إنتاج مبادرة ستاند باي للإنتاج المرئي، والتي تضم عددًا من شباب كليات الإعلام تحت إشراف المخرج أحمد عبد العليم قاسم، من بينهم السيناريست أحمد حمدي، وفريق التصوير إبرام "بيرو هيرو"، ومدرونا تيتو، ويوسف يسري، وإعداد كلاً من ريهام مرجان، ونهى نصر، ومونتاج حسام السيد، وموسيقى وغناء ياسر فاروق، وأشعار أحمد قدري فلور محمد النقراشي، مخرج منفذ مصطفى محمود

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