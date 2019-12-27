القاهرة – لايف ستايل
توفيت الشاعرة الغنائية الأمريكية "آلي ويليس" عن عمر ناهز 72 عاما إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، وذلك بعد مشوار فني طويل ومتميز.
ونشأت "ويليس" فى ديترويت ودرست الصحافة قبل أن تنتقل إلى نيويورك عام 1969 وتعمل كاتبة مؤلفة لكولومبيا وإبيكس ريكوردز.
وانتقلت الشاعرة الغنائية الأمريكية الراحلة إلى تأليف الأغاني في عام 1972، ومنذ ذلك الحين كتبت مئات الأغاني لفنانين بما في ذلك بيت شوب بويز (نجاحهم مع داستي سبرينجفيلد ، ما الذي فعلته لأستحق هذا ) وأخوات المؤشر (رقصة النيوترون).
وباعت أغنياتها أكثر من 60 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم وفازت جائزة جرامي ، إحداهما لمساهماتها في الموسيقى التصويرية لفيلم "بيفرلى هيلز".
قد يهمك ايضاً:
"قصف جبهة" في عيد الحب المصري انتقم من الحبيب بهذه الأغاني
أصالة تتألق بأروع الأغاني في حفلها في الرياض
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الشاعرة الغنائية الأمريكية "آلي ويليشس" عن عمر ناهز 72 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.