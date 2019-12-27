أغنية "أنا وابني" لـ أحمد أمين باليوتيوب

أطلق الفنان أحمد أمين أغنية "أنا وابني" كاملة على قناة أحدث برامجه "الفاميليا"، الذي قدم الموسم الأول منه نوفمبر الماضي.

قدم أمين، جزءًا من الأغنية خلال الحلقة الثانية من "الفاميليا" والتي شارك فيها الفنان هشام ماجد، مع ابنته "كارما"، التي ظهرت معه لأول مرة من خلال البرنامج.

الجدير بالذكر أن أحمد أمين، يستعد لتقديم الموسم الثاني من الفاميليا، حسبما أعلن في الحلقة الأخيرة من الموسم الأول، استجابة لطلب المشاهدين.

"الفاميليا" تجربة أشبه بتلفزيون الواقع، وهو فكرة المنتج رامي السكري، وإخراج علاء إسماعيل، وإنتاج rhyme media، وقد أعادت الفنان أحمد أمين، إلى عالم الديجتال بعد غياب دام حوالي ٤ سنوات، وتدور أحداثه داخل معسكر مغلق يجمع الآباء وأبنائهم، ليمنحهم فرصة لمعرفة المزيد عن بعضهم، وليوطد الصلة بينهم ويقرب فيما بينهم.

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