عزيزة جلال تغني "ليالي الأنس" على أنغام الماريمبا لنسمة عبد العزيز في حفل عودتها

عادت الفنانة المغربية عزيزة جلال للغناء على المسرح من جديد بعد 35 عاماً من الغياب عن الساحة الفنية على مسرح العلا مساء أمس الخميس 26 ديسمبر.

وقدمت الفنانة عزيزة جلال خلال الحفل أغنية "ليالي الأنس" لأسمهان على أنغام آلة الماريمبا للفنانة المصرية نسمة عبد العزيز، ولاقت الأغنية إقبال واحتفاء جماهيري كبير.

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