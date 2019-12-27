كارمن سليمان تتجاوز المليون مشاهدة عبر يوتيوب بـ بصاتك

تمكنت أغنية الفنانة كارمن سليمان الجديدة «بصاتك» من تحقيق نسبة مشاهدة عالية ، بعد طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، حيث حققت الاغنية ما يزيد على المليون مشاهدة ، لتتمكن من الاحتفاظ بمكانها ضمن الفيديوهات الغنائية الاعلى مشاهدة عبر يوتيوب بمصر.



وتقول كلمات الأغنية: مطبقالك بقالي يومين .. بفكرلك في مدخل سهل .. أقولك منه على حاجتين .. مخلوش عندي أصلًا عقل !! .. مشتت ليا تفكيري .. و كل ما أقول هقول بسكت .. بخاف ليخوني تعبيري .. و يبقى كلامي مش بالشكل".

"بصاتك" "كلمات سامي علي، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع: ماز، والفيديو كليب من إخراج أمير الرواني، وتسجيل صوت ماهر صلاح، ومحمود أبو زيد.



يذكر أن أبرز أعمال كارمن سليمان الفنية، أغنية "لما تشوفك عيني"، و:ربنا يخليك لقلبي"، و"سطور حكايتي"، و"حضن دافي"، وغيرها من الأغاني.

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