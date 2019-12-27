أشرف عبدالباقى يصور الكوخ المحترق بقطار داخل الإنتاج الإعلامى الجمعة

ينتقل الفنان أشرف عبد الباقي وأطفال مسلسله التليفزيوني الجديد "الكوخ المحترق"،اليوم الجمعة، إلى موقع تصوير جديد داخل مدينة الإنتاج الإعلامي. وانتهي أمس من التصوير داخل أحد قصور حي جاردن سيتي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، والتى بدأ التصوير بها منذ أربعة أيام وينتقل اليوم الجمعة للتصوير داخل قطار بمنطقة الحي الريفى، داخل المدينة أيضا، بعد تجهيز الديكورات لبدء التصوير بهذا الموقع غدا. المسلسل بطولة مجموعة من الأطفال ويحكي عن قصص ألغاز المغامرين الخمسة الشهيرة. Advertisements قد يهمك ايضاً: أشرف عبد الباقي يبدي رأيه في مسرحية "هاري بوتر" أشرف عبد الباقي يودع "مسرح مصر" برسالة مؤثرة

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