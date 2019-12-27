مصطفى حجاج يتخطى ربع مليون مشاهدة بـ ياعم الزعلان روق

حققت أغنية مصطفى حجاج، الجديدة " ياعم الزعلان روق" ، ما يزيد على الربع مليون مشاهدة بعد طرحها على موقع يوتيوب بايام قليلة، وتمكنت من دخول قائمة الفيديوهات الغنائية الاعلى مشاهدة فى مصر.
وطرح مصطفى حجاج، مؤخرًا العديد من الأغاني بألبوم "هتزهزه"، من بينها: "أنا موجود"، و"بعدك حياتي تمام"، و"بناقصة"، و"آه يا حنان"، وغيرها من الأغاني.
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