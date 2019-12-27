شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يبدأ حفله بالتجمع الخامس بأغنية "حلو المكان" من فيلم "الفلوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد، منذ قليل، النجم تامر حسنى على مسرح حفله المقام بالتجمع الخامس، وبدأ بأغنية "حلو المكان" وهى الأغنية الدعائية لفيلم الفلوس الذى يعرض له حاليا بجميع دور العرض، والذى حقق إيرادات وصلت لمليون و700 ألف جنيه فى اليوم الأول من عرضه فى شباك لاتذاكر، ومن المقرر أن يستكمل نجم الجيل تقديم أشهر أغنياته التى قدمها حتى ألبومه الأخير.

وكان المطرب رامى جمال، أحيا أولى فقرات الحفل، وبدأ بأغنية "ليالينا"، وسط تصفيق الجمهور الحاضر الذى استقبله بحفاوة شديدة، خاصة أن هذا الحفل هو الأول له بعد إعلان إصابته بمرض البهاق، ووجه كلمة لجمهوره قائلا: "مبسوط إني معاكم وبشكر كل واحد قالي كلمه حلوة وبشكر تواجدكم".

ويعرض حاليا للنجم تامر حسنى فيلم "الفلوس" الذى حقق إيرادات وصلت لمليون و700 ألف جنيه فى اليوم الأول من عرضه فى شباك التذاكر، حيث طرح فى جميع دور العرض بجميع أنحاء الجمهورية منذ يومين، ومن المتوقع أن تتزايد إيراداته خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب إجازة نصف العام خلال شهر يناير المقبل.

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وكان قد أقيم عرض خاص للفيلم يوم الثلاثاء الماضى، وحضر العرض نجوم الفيلم وعلى رأسهم تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، والمخرج سعيد الماروق، والراقصة جوهرة، وعدد كبير من الفنانين، ومنهم على ربيع وهنا الزاهد، والإعلامية بوسى شلبى، وأحمد جمال سعيد، والاعلامى يحيي حمزة، والفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والفنان أكرم حسنى، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على، وعدد كبير من الفنانين.

وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.