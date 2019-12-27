شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل "ختم النمر" تعود من أسوان الليلة بعد تصوير أسبوعين هناك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت أسرة مسلسل "ختم النمر" بطولة النجم أحمد صلاح حسنى، من مدينة أسوان مساء اليوم الجمعة، حيث انتهى فريق العمل من تصوير المشاهد الخارجية هناك، التى استغرقت ما يقرب من 12 يوماً، بقيادة المخرج أحمد سمير فرج، وجمعت المشاهد أحمد صلاح حسنى، ونسرين طافش، وإسلام جمال، وميرهان حسين، بالإضافة إلى مجموعة من فريق الممثلين، وفريق الاخراج والأنتاج .

ومن المقرر أن يحصل فريق العمل على أجازة لمدة 84 ساعة، ليستأنف بعدها المخرج أحمد سمير فرج التصوير فى الديكور الأساسى الثانى للمسلسل، حيث يكثف التصوير مباشرة فور عودته نظرا لرغبة شركة سينرجى المنتجة للعمل فى عرض المسلسل خلال شهر يناير المقبل على أقصى تقدير .

والمسلسل من بطولة عدد من النجوم منهم، أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، نسرين طافش، اسلام جمال، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمري، حسنة، واخرين.

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وكان الفنان أحمد صلاح حسنى قدم أخر أعماله بفيلم "الممر" مع النجم أحمد عز، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وسجل 80 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته محمد فراج، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، أحمد فلوكس، اسماء أببو اليزيد، هند صبرى، وأخرون، تأليف وإخراج شريف عرفة.

يذكر أن مسلسل "ختم النمر" يعد البطولة الأولى لـ أحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، أخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، ويشارك فى بطولة مسلسل "ختم النمر" كل من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين ، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.