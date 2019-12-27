شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصور الأولى من خطوبة هنادى مهنى على أحمد خالد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت، منذ قليل، الفنانة الشابة هنادى هانى مهنى، ابنة الموسيقار الكبير، بخطوبتها على الفنان الشاب أحمد خالد صالح، بعد حيرة شديدة سيطرت على الوسط الفنى ورواد السوشيال ميديا خلال اليومين الماضيين، عقب نفى والد هنادى لهذه الخطوبة، حيث لم يؤكدها ولم ينفها فى الوقت الذى أغلق فيه الممثلان الشابان هاتفيهما، رغم أن كل المؤشرات كانت تؤكد وجود علاقة عاطفية وصداقة منذ فترة تجمع الاثنين.

وظهرت بوادر قصة حب بين هنادى مهنى وأحمد خالد صالح بعدما ظهرا فى أكثر من مناسبة سويًا مثل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ41، إضافة إلى ظهورهما فى حفل توزيع جوائز إذاعة "إنيرجى"، حيث تم تكريمهما كأفضل ممثل شاب وشابة لتنشر هنادى صورة تجمعهما وتعلق عليها: "داعمى الأول الذي أعطاني الأمل عندما لم يكن لدى أى أمل.. شكرًا لك على كل ما فعلته، وإن شاء الله ننجح سويا طوال الوقت".

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وتعد هنادى من الوجوه الجديدة التى ظهرت على الساحة الفنية خلال الـ 3 أعوام الماضية، حيث كانت بدايتها الحقيقية من خلال مسلسل "أفراح إبليس 2"، مع النجم السورى جمال سليمان، بعدما قدمها المخرج أحمد خالد أمين فى دور ابنته بدلا من الفنانة ريهام عبد الغفور، وبالتزامن مع هذا المسلسل شاركت "هنادى" فى عدة أعمال فنية أخرى منها "بركة" مع عمرو سعد، والذى تم تأجيلها عام كامل، لتأتى المفارقة ويُعرض فى نفس الموسم الذى شاركت فيها مع الفنان محمد رمضان بمسلسل "زلزال"، وهو موسم رمضان الماضى، هذا بالإضافة إلى مشاركتها فى نفس العام بمسلسل "حكايتى"، من بطولة ياسمين صبرى وعدد كبير من الفنانين منهم أحمد بدير وإدوارد وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وآخرون، من تأليف الكاتب محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

أما الفنان أحمد خالد صالح فهو ابن الفنان الكبير الراحل، وبدأ ظهوره على الساحة خلال العامين الماضيين، منها "نسر الصعيد"، مع محمد رمضان، و"الفيل الأزرق 2"، فضلا عن إنتظاره عرض فيلمى "العارف" مع أحمد عز وأحمد فهمى، و"شريط 6"، من بطولة خالد الصاوى.











