شكرا لقرائتكم خبر عن تميم عبده والد ياسمين صبرى فى مسلسل "فرصة ثانية" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان التونسى تميم عبده إلى أسرة مسلسل "فرصة تانية" بطولة النجمة ياسمين صبرى، المقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، معالجة درامية محمد سيد بشير، وسنرايو وحوار مصطفى جمال هاشم، ويجسد تميم عبدة شخصية والد ياسمين صبرى خلال الأحداث، حيث يحدث بينهما عدة أزمات تظهر خلال سير الحلقات.

وفى سياق آخر يشارك الفنان تميم عبده فى مسلسل "ختم النمر" بطولة النجم أحمد صلاح حسنى، الذى يعد أولى بطولاته المطلقة فى الدراما، ويشارك فى بطولته نسرين طافش، إسلام جمال، ميرهان حسين، عفاف شعيب، رشدى الشامى، حنان سليمان، أمير صلاح الدين، جميل برسوم، وفاء سالم، وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى، والمسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الت 45 حلقة، ومقرر عرضه خلال شهر يناير المقبل .

Advertisements

ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وإدوارد وعمرو صحصاح وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

الفنان تميم عبده برع فى تقديم الشخصيات الأرستقراط ورجال الأعمال ورجال الحكومة فى الأعمال الدرامية، وحقق نجاحاً كبيرا فى تلك الشخصيات، وكانت أخر أعماله فيلم "الكنز2" للمخرج شريف عرفة، وبطولة محمد رمضان، أحمد رزق، محمد سعد، هند صبرى، روبى، ومجموعة كبيرة من الفنانين.، كما قدم شخصية مؤثرة فى مسلسل "ابو عمر المصرى" مع النجم أحمد عز وأروى جودة، الذى عرض فى عام 2018.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أحمد مجدى، وجارى التعاقد مع باقى الممثلين، ومن المقرر البدء فى تصويره مطلع شهر يناير المقبل، من إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجى.