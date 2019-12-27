شكرا لقرائتكم خبر عن غادة إبراهيم: 2019 كانت وش السعد عليا ومابقتش أثق فى البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة غادة إبراهيم عن سعادتها بما تعرضت له خلال عام 2019، ويرجع سبب سعادتها الي أن صحة والدتها تحسنت بشكل كبير بعد أن تعرضت لمعاناة فى السير على قدميها، حتى أصبحت بصحة جيدة وباستطاعتها السير على قدميها حاليا مرة اخرى، أما الأمر الثانى فهو حصولها على حكم نهائى يبرئها من تهمة إدارة شقة منافية للآداب.

وأضافت غادة إبراهيم فى تصريحات لها: "أنا متفائلة وسعيدة جدا وبإذن الله سأدخل ٢٠٢٠ وأنا قوية، ولدى إصرار وصمود على استئناف نشاطى الفنى والأسرى"، مؤكدة: "الأزمة قوتنى جدا وعرفت مين عدوى الحقيقي ومين حبيبي وطلعت من أزمتى بأصدقاء حقيقيين وجيران أحبهم وأحترمهم رفعوا من معنوياتى"، مختتمة حديثها: "لا تثقوا كثيرا فى البشر لأن زمان غير دلوقتى خالص".

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يذكر أن الفنانة غادة ابراهيم ابتعدت عن الوسط الفنى منذ 7 سنوات، حيث كان آخر أعمالها مسرحية "على فين يا بلد"، والتى جسدت خلالها دور أم الشهيد مينا دانيال، وشاركها فى البطولة كل من، عبد السلام الدهشان ومحمود الحفناوى وصبحى خليل وعدد من النجوم، والمسرحية من تأليف طارق البدوى، ومن إخراج محمد الدسوقى.

كما شاركت فى نفس العام فى مسلسل "ابن موت" بطولة النجم خالد النبوى، والفنانين علا غانم، ومحمد نجاتى، وسميرة عبد العزيز، وهيدى كرم، ومحمد لطفى، والراحلة هياتم، وفريدة سيف النصر، من تأليف مجدى صابر، وإخراج سمير سيف، وجسد النبوى خلال أحداث المسلسل، دور "جابر الخواجة"، وهو شاب إسكندرانى بسيط، يدافع عن حقه وحق المظلومين.