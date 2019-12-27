شكرا لقرائتكم خبر عن جميلات La Casa De Papel يحتفلن بالكريسماس على طريقتهم الخاصة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الممثلة العالمية أورسولا كوربيرو، نجمة المسلسل الإسبانى الشهير la Casa De Papel، على مشاركه جمهورها احتفالاتها بأعياد الكريسماس، ونشرت صور جديد من رحلتها داخل طائرة خاصة برفقه صديقها وكلابها.

كما شاركت النجمة Esther Acebo، بصورة من احتفالاتها بأعياد الكريسماس، وهي تمسك زجاجة " Wine"، عبر حسابها الشخصي كطريقتها للاحتفال.

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وبدأت الحملة الترويجية للموسم الجديد المقرر عرضه يوم 3 إبريل المقبل، عبر شبكة قنوات نتفليكس، من مدينة ساوبولو البرازيلية والتي حضر فيها أغلبية طاقم عمل المسلسل في مقدمتهم "البروفيسور"، وشهدت غياب الممثل جيمي لورينتي، ومن ثم الانتقال لمدن عديدة للترويج للموسم الجديد الذي سيأتي في 6 حلقات.

ومن المقرر أن يشهد الموسم القادم بداية جديدة للعصابة التى وضعت فى مأزق كبير نهاية الموسم الماضى بعد تدميرها لعربات الشرطة بالمدافع وظهورهم كأفراد عصابة حقيقة عكس ما كانوا يروجون بأنهم ضمن الشعب.

مسلسل La Casa De Papel تم طرح أولى حلقات الموسم الأول منه فى 2 مايو من عام 2017، ودار حول "البروفيسور" الذى قام بلم شمل مجموعة من أمهر اللصوص فى المدينة، لكى يُكون منهم مجموعة لسرقة البنك الإسبانى المركزى، وبحسب المسلسل فإن اخفاء شخصيتهم استخدمت العصابة ماسك "دالي" لعدم الكشف عن اشخصاهم أثناء سيطرتهم على البنك، ومن ثم أصبح الماسك ذو طابع يُشير إلى التحدى والاحتراف، ومع انقلاب أحداث المسلسل، تحمس بعض من الجمهور المتابع للمسلسل بسبب ذكاء قائدهم الفائق "البروفيسور".