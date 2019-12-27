شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى تحقيقا للإيرادات بالدول العربية.. "الفلوس" لتامر حسنى يحقق 14 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى ما يقرب من 14 مليون جنيه على مستوى الوطن العربى، حيث إنه بالتزامن مع عرضه فى مصر يُعرض فى مختلف دول الخليج منها السعودية والكويت والإمارات، فضلا عن عرضه فى الأردن والعراق وسوريا ولبنان، هذا بالإضافة إلى بداية عرضه فى المملكة المغربية خلال الأسبوع المقبل.

ويحتل فيلم "الفلوس" المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنهم 105 داخل مصر، ليصبح تامرحسنى أعلى فنان مصرى يحقق إيرادات بالخليج والدول العربية.

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وحقق فيلم "الفلوس" لتامر حسنى إيرادات وصلت لمليون و700 ألف جنيه فى اليوم الأول من عرضه فى شباك التذاكر، حيث طرح فى جميع دور العرض بجميع أنحاء مصر منذ يومين، ومن المتوقع أن تتزايد إيراداته خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب إجازة نصف العام خلال شهر يناير المقبل.





وكان قد أقيم عرض خاص للفيلم يوم الثلاثاء الماضى، وحضر العرض نجوم الفيلم وعلى رأسهم تامر حسنى، وزينة، وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد، والمخرج سعيد الماروق، والراقصة جوهرة، وعدد كبير من الفنانين، ومنهم على ربيع وهنا الزاهد، والإعلامية بوسى شلبى، وأحمد جمال سعيد، والإعلامى يحيى حمزة، والفنانة حلا شيحة، والنجم حكيم، والفنان أكرم حسنى، هشام ماجد، عمر السعيد، مينا عطا، جلال الزكى، ياسمين البشبيشى، المؤلف محمد عبد المعطى وزوجته فرح على، وعدد كبير من الفنانين.





وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا "زينة"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.





فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.