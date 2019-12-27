بينهم سيد رجب والميرغني وثلاثي "ابن مصر".. نتائج استفتاء "معكم" 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الإعلامية منى الشاذلي نتائج استفتاء برنامج "معكم"، الذي تقدمه على قناة CBC لاختيار الأفضل في 2019، بمختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية، في حلقة اليوم الجمعة.

وهذا هو العام الخامس على التوالي، الذي يجري فيه البرنامج الاستفتاء، الذي أصبح تقليدًا سنويًا.

وسلمت الإعلامية منى الشاذلي جوائز البرنامج للفائزين، كما تضمنت الحلقة صرف شيكات بمبالغ مالية لعدد من الفائزين، فيما حصل آخرون على هدايا أخرى.

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وحصل فيلم "الفيل الأزرق 2" على جائزة أفضل فيلم سينمائي لعام 2019، وتسلم الجائزة المخرج مروان حامد. بينما حصد كريم عبد العزيز جائزة أفضل ممثل في 2019، وحازت النجمة هند صبري على جائزة أفضل ممثلة.

وعن "أبو العروسة 2"، حصد الفنان سيد رجب جائزة أفضل ممثل استثنائي، بينما فازت سوسن بدر بجائزة أفضل ممثلة أدت دورا استثنائيا.

وتقاسم الفنانان حمدي الميرغني ومحمد سلام جائزة أفضل ممثل كوميدي لعام 2019، وحصدت دنيا سمير غانم جائزة أفضل ممثلة كوميدية، فيما جاءت "الملك لير" للفنان يحيى الفخراني كأفضل مسرحية، واستلم الجائزة تامر كرم مخرج المسرحية، والفنان نضال الشافعي، الذي يؤدي دور "إدموند".

كما أظهرت نتائج استفتاء "معكم منى الشاذلي" فوز المطرب محمد حماقي بجائزة أفضل ألبوم غنائي عام 2019، بينما حصد فريق كايروكي جائزة أفضل فريق غنائي، وفازت أغنية "أنا ابن مصر" للفنان مدحت صالح ومحمود العسيلي ومصطفى حجاج بجائزة أفضل أغنية سينجل.