"تزوج سيدة تكبره كثيرا وهاجر مصر بسبب امرأة".. حكايات يوسف فخر الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

عن عمر 67 عامًا رحل عن عالمنا أحد الرجال الأكثر وسامة في تاريخ السينما المصرية، يوسف فخر الدين، تاركا أكثر من 100 عملا سينمائيا.

وتزامنا مع الذكرى الـ17 لوفاته، التي توافق 27 ديسمبر، نستعرض أبرز المحطات في حياة الوسيم فخر الدين:



- ولد في 15 يناير عام 1935 لأب مصري مسلم وأم مجرية مسيحية.

- شارك في بدايته في فيم رحلة غرامية"مع شقيقته مريم فخر الدين.

- قدم بعدها فيلم "حماتى ملاك" وعددا آخر من الأفلام مثل "صراع الجبابرة"، و"الثلاثة يحبونها"، و"لصوص لكن ظرفاء"، "شاطئ المرح"، "الشياطين في إجازة"، "عندما يغني الحب"، "الأشقياء الثلاثة".

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- تزوج من الفنانة الراحلة نادية سيف النصر، وبعد سنوات قليلة، توفيت في حادث مروع في بيروت عام 1974، ما أثر عليه، وأصيب بحالة اكتئاب حادة.

- آخر فيلم قدمه هو "القضية رقم 1"، ثم اعتزال الفن نهائيا، وسافر إلى اليونان، بعد عدم استطاعته التغلب على آلالم فقدان زوجته.

- تزوج من سيدة يونانية تكبره في السن، وقالت شقيقته مريم في آخر لقاء لها عن زوجته: "ده عبيط واتجوز واحدة قد امه".

- في عام 2002، تلقت شقيقته خبر وفاته، قالت عن ذلك: " مراته كلمتني وقالتلي أخوكي مات، جريت سافرت له وحطيت المصحف في التابوت بتاعه، وماقدرتش أفضل موجودة ورجعت مصر".