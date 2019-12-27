فيديو| داليا البحيري عن صحة الزعيم: "زهقت من السؤال ده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهير فودة: ردت الفنانة داليا البحيري على السؤال المتكرر بشأن صحة الفنان عادل إمام. وقالت خلال لقاء مع برنامج "MBCtrending": "أنا زهقت من كتر الإجابة عن السؤال ده، هو زي الفل وصحته كويسة". Advertisements وأضافت: "كنا بتشغل وبنصور وصحته كويسة وموده حلو". وتابعت: "الشغل ماه مختلف، الكاميرا بتدور في معيادها، وفي رهبة في اللوكشين". يذكر أن داليا البحيري تشارك في مسلسل فلانتينو مع الفنان عادل إمام ودلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني ووفاء صادق ورانيا فريد شوقي، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، المقرر عرضه في رمضان 2020.

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