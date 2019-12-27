هشام ماجد ونشوى مصطفى وآيتن عامر ينشرون بوسترات منفردة لـ"عطل فني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنانون هشام ماجد ونشوى مصطفى وأيتن عامر بوسترات منفردة لهم من مسرحية "عطل فني"، عبر حسابتهم بمواقع التواصل الإجتماعي، فيما لم ينشر باقي أبطال العمل بوستراتهم المنفردة، حتى الآن.

وعلقت الفنانة نشوى: "يارب توفيقك، أكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، آيتن عامر، وإسماعيل فرغلي، نشوى مصطفى، تأليف وإنتاج أمير طعيمة، إخراج اوتاكا، موسم الرياض من 8 يناير على مسرح بكر الشدي، البوليڤارد".

كما نشر الفنان هشام ماجد بوستر المسرحية، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهر على البوستر، وعلق: "مسرحية عطل فني".

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فيما نشرت الفنانة آيتن عامر بوستر العرض المسرحي "عطل فني"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "استنونا في موسم الرياض، بإذن الله، من يوم 8 يناير إلى يوم 12 يناير".

وكان البوستر الرسمي للمسرحية طرح منذ أيام، وتصدره جميع أبطال العمل، نشوى مصطفى، وشيكو، وهشام ماجد، أكرم حسني، أيتن عامر، إسنماعيل فرغلي، وأوتاكا.

المسرحية تعرض بدءا من 8 يناير، وتستمر حتى 12 يناير على مسرح بكر الشدي- البوليفارد، في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

"عطل فني" بطولة شكو، هشام ماجد، أكرم حسني، نشوى مصطفى، إسماعيل فرغلي، أوتاكا، ومن تأليف أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.