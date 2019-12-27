"جبت جون في لبنان وادعولي أجيب بيبي".. أبرز 8 تصريحات لشيرين في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدثت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن العديد من التفاصيل التي تتعلق بحياتها الشخصية والفنية، خلال لقاء مصور أجرته مع موقع "الإمارات نيوز"، بعد حفلها أمس الخميس في دبي، ضمن فعاليات مهرجان التسوق.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تصريحات شيرين:

- أنا عفوية مثلما عاهدتموني منذ 20 عامًا، ولن أتغير وأحب عفويتي كثيرًا.

- دمي حامي ولن أتحمل إساءة أحد لي، وسأرد على أي كلام يجرحني حتى لو في ردي قسوة.

- الناس كلها تدعيلي أني أقدر أكبر عيلتي وأجيب طفل تاني.

- سهل جدا إن الانسان يصطنع وجهًا للناس ولكني لا أرغب في ذلك.

- أعمل على تجهيز فيلم غنائي يليق باسمي.

- نجاح أغنية "يا بتفكر يا بتحس" أسعدني وشعرني بإنني "جبت جون في لبنان".

- أغني بحزن حينما تكون عيلتي وبلدي ليسوا بخير.

- بناتي عندهم موهبة الصوت الحلو، وبيعزفوا بيانو، ولكني أحب أن يعملوا في مجالات تفيد الناس.