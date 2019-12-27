فيديو.. ليلى علوي ودلال عبد العزيز ولبلبة ووفاء عامر يحتفلن بعيد ميلاد سمير صبري الـ83

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2019 10:45 مساءً - احتفلت النجمات ليلى علوي و وفاء عامر و دلال عبد العزيز و إلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي، و لبلبة، بعيد ميلاد الفنّان سمير صبري الـ83، في جو فني مليء بالفرح والبهجة والسعادة به.



وقد نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو لاحتفال النجوم والنجمات الذين حرصوا على التواجد في حفل عيد الميلاد، وإدخال البهجة والسعادة على قلب الفنان القدير سمير صبري، حيث ظهر أيضاً بالفيديو أفراد أسرته وعائلته، كما ظهرت الإعلامية بسمة وهبة في الفيديو أيضاً.



كما فاجأ النجوم والنجمات الفنّان سمير صبري بإحضار قالب حلوى كبيراً محفوراً عليه اسمه، ورقصوا على أنغام أغنية "سكر.. حلوة الدنيا سكر"، إذ حرصوا جميعاً على أن يلتففن حول صبري محتفين بعيد ميلاده الـ83.





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