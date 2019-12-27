يسرا تحل أزمة مسلسلها "دهب عيرة" بـ دينا الشربيني

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 ديسمبر 2019 10:45 مساءً - استقرّت الفنّانة يسرا على مخرج مسلسلها الجديد "دهب عيرة"، الذي ستخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، وهو المخرج سامح عبد العزيز، الذي تعاونت معه النجمة دينا الشربيني العام الماضي في مسلسل "زي الشمس"، بعد اعتذار المخرجة كاملة أبو ذكري عن عدم إكمال المسلسل، وإسناد مهمة الإخراج إليه.



تعاقد النجمة يسرا، ومنتج المسلسل جمال العدل، مع المخرج سامح عبد العزيز، جاء بعد اعتذار المخرج هاني خليفة عن إكمال مهمة الإخراج بعد أكثر من 45 يوماً من التحضيرات والبروفات، وتجهيزات الديكورات؛ حيث قال المنتج جمال العدل في تصريحات صحافية له، إنّ الفنّانة يسرا استقرّت على مخرج مسلسلها «دهب عيرة»، الذي كان من المقرّر إسناد إخراجه للمخرج هاني خليفة، الذي اعتذر عن عدم إخراج المسلسل واستكمال التحضيرات به بعد أكثر من شهر ونصف، وتمّ إسناد المهمة سريعاً للمخرج سامح عبد العزيز، حيث إنّ العمل من إنتاج مشترك بين كل من "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" و"العدل جروب".



المخرج هاني خليفة، سبق أن تعاونت معه يسرا سابقاً في عملين هما: مسلسل «فوق مستوي الشبهات» الذي عرض خلال موسم رمضان 2016، وشارك في بطولته العديد من النجوم، منهم: شرين رضا، نجلاء بدر، وأحمد حاتم، وزكي فطين عبد الوهاب، وفي مسلسل «الحساب يجمع» الذي عرض خلال رمضان 2017، والذي شارك في بطولته محمود عبد المغني، كريم فهمي، إيمان العاصي.



يشار إلى أن المخرج سامح عبد العزيز تولى إخراج العديد من الأعمال الفنية، منها فيلم «درس خصوصي» الذي عرض عام 2005 بطولة محمد عطية، هنا شيحة، حسن حسني، صلاح عبد الله، هالة فاخر، شريف سلامة، حجاج عبد العظيم، ومسلسل «زي الشمس» الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي وهو بطولة دينا الشربيني، أحمد صلاح السعدني، أحمد داود، سوسن بدر، ريهام عبد الغفور، جمال سليمان، وعمر السعيد. كما أنّ آخر ظهور ليسرا سينمائياً خلال عام 2019 كان من خلال مشاركتها كضيفة شرف في فيلم «أولاد رزق 2»، وهو من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، وكريم قاسم، ومحمد ممدوح، وإياد نصار، وريم مصطفى، وآخرين، ومن إخراج طارق العريان.

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