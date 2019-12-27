نشرت النجمة ريم مصطفي صورة جديدة لها من كواليس مسلسلها الجديد "شديد الخطورة" وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات العالمي "الانستجرام". وعلقت النجمة ريم مصطفي، على الصورة قائلة: "مسلسل شديد الخطورة". الصورة قائلة: "مسلسل شديد الخطورة". Advertisements ومسلسل "شديد الخطورة" بطولة أحمد العوضي، وريم مصطفى، وهادي الجيار، ورياض الخولي، وحسني شتا، ومحمود حجازي ،وليلى حسين، وناهد رشدي ،وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج حسام علي، وإنتاج تامر مرسي "سينرجى". حجازي ،وليلى حسين، وناهد رشدي ،وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج حسام علي، وإنتاج تامر مرسي "سينرجى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. ريم مصطفى في كواليس شديد الخطورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.