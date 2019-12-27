شاهد.. أحمد السقا لـ أمير كرارة "أخويا"

نشر النجم أحمد السقا صورة تجمعا مع النجم أمير كرارة وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق "السقا" علي الصورة مع النجم أمير كرارة قائلا:"مع أخويا أمير كرارة".

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وينتظر أحمد السقا عرض فيلمه الجديد "العنكبوت" مع النجمة مني زكي مع بداية العام المقبل 2020.

ويشار إلى أن فيلم "العنكبوت" من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة كل من أحمد السقا، منى

زكي، ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، يسرا اللوزي، زكي فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب، محمد ممدوح، شيماء سيف، رامز أمير، محمد لطفي.