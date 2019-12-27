نشر النجم أحمد السقا صورة تجمعا مع النجم أمير كرارة وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق "السقا" علي الصورة مع النجم أمير كرارة قائلا:"مع أخويا أمير كرارة".
وينتظر أحمد السقا عرض فيلمه الجديد "العنكبوت" مع النجمة مني زكي مع بداية العام المقبل 2020.
ويشار إلى أن فيلم "العنكبوت" من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة كل من أحمد السقا، منىزكي، ظافر العابدين، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، يسرا اللوزي، زكي فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب، محمد ممدوح، شيماء سيف، رامز أمير، محمد لطفي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أحمد السقا لـ أمير كرارة "أخويا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.