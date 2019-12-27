فيديو.. أحمد أمين يطرح أغنية "أنا وابني"

طرح الفنان أحمد أمين أغنية علي طريقة الفيديو كليب بعنوان "أنا وابني" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". أغنية "أنا وابني" غناء أحمد أمين فكرة وإنتاج رامي السكري ومن إخراج علاء إسماعيل. Advertisements ويشار إلي أن آخر أعمال الفنان أحمد أمين مسلسل بعنوان "الوصية" مع النجم أكرم حسني والذي حقق نجاحا كبيرا في موسم رمضان 2018.

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