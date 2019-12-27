شاهد.. آيتن عامر تكشف موعد عرض عطل فني في الرياض

كشفت النجمة آيتن عامر موعد عرض مسرحية "عطل فني" في الرياض وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "انستجرام". ونشرت "عامر" صورة الافيش المسرحية وكتبت عليها قائلة: "استنونا فى موسم الرياض بإذن الله مسرحية عطل فني من يوم ٨ يناير إلي Advertisements يوم ١٢ يناير علي مسرح بكر الشدي الرياض. يوم ١٢ يناير علي مسرح بكر الشدي الرياض. وأضافت: بطولة اكرم حسني شيكو هشام ماجد نشوي مصطفي إسماعيل فرغلي اوتاكا انتاج تأليف امير طعيمة اخراج أوتاكا".

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