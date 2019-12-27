رسائل العشاق يستقبل أبناء صاحبة الجلالة بمسرح ميامي

يستقبل نجوم العرض المسرحى الكوميدى رسائل العشاق جمهورهم يوميًا في تمام الثامنة مساء نخبة من أبناء صاحبة الجلالة من الكتاب الصحفيين والإعلاميين، بعد التغطيات الصحفية والنقدية والإعلامية التي حظي بها افتتاح المسرحى الكوميدى وعودة منارته إلى الحياة الثقافية. أشار الفنان ناصر عبدالحفيظ بأن العرض يتمتع بتفاعل جماهيري ونقدي وإعلامي غير مسبوق ويضع المسرح الكوميدى في صدارة الحركة المسرحية المصرية. ونجحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابق في إعادة المسرح الكوميدى إلى الحياة كمنارة إبداعية بعد أن Advertisements أحاط الإهمال طيلة السنوات الماضية وكلفت النجم إيهاب فهمى بإدارته تحت رئاسة البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار وتبعيتة لقطاع الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج الكبير خالد جلال. أحاط الإهمال طيلة السنوات الماضية وكلفت النجم إيهاب فهمى بإدارته تحت رئاسة البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار وتبعيتة لقطاع الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج الكبير خالد جلال. وفي سياق متصل أعربت الكاتبة الصحفية أسماء عفيفى عن سعادتها بالحراك الذي يصب في مصلحة القوي الناعمة وبإهتمام مخرج العرض الناجح محمد إبراهيم بدعوة الزملاء والكتاب الصحفيين والإعلاميين المتابعين للحركة المسرحية لمشاهدة عرض غنائي إستعراضي كوميدي يحمل بين طياته قيمة ورسالة إنسانية مبهجة قادرة على مخاطبة روح ووجدان الأسرة العربية وقادرة على وضع روشتة علاج حقيقية تخاطب القلب والعقل للحد من المشاكل التي أرهقت الأسرة بضغوطاتها. عرض غنائي إستعراضي كوميدي يحمل بين طياته قيمة ورسالة إنسانية مبهجة قادرة على مخاطبة روح ووجدان الأسرة العربية وقادرة على وضع روشتة علاج حقيقية تخاطب القلب والعقل للحد من المشاكل التي أرهقت الأسرة بضغوطاتها. العرض بطولة الفنان القدير النجم مفيد عاشور، والمطرب الملحن على الهلباوى، لمى كتكت، عبدالله صابر، زينب العبد، يارا المليجي، جورج أشرف، سهر رضا، أسر على، ديكور وملابس هبة عبدالحميد، استعراضات وأداء حركي مناضل عنتر، إخراج محمد إبراهيم يذكر أن الدعوة الموجهة لأبناء صاحبة الجلالة جاء لتفعيل الدور الريادي والتكاملي بين الكتاب الصحفيين وصناع القوي الناعمة في الأوساط الفنية والترفيهية والثقافية

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