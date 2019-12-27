حسام فارس ينضم للجزء الثالث لـ البيت الكبير

انضم الفنان حسام فارس لمسلسل "البيت الكبير" الجزء الثالث مع المخرج محمد النقلي.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، والمشكلات الاجتماعية التي لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.

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والمسلسل من بطولة لوسي، مجدي كامل، وسوسن بدر،

وداليا مصطفى، هادي الجيار، ريم هلال، وحجاج عبدالعظيم، ولقاء سويدان، وطارق صبري، ودنيا المصري، ومي فخري، وأحمد صيام، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز، وإيمان أيوب، وداليا مصطفى، وعبير صبري، ومجدي كامل ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

يشار، إلى أن مسلسل "البيت الكبير"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة في الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعية التي لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي، مؤكدًا أن الجزء الثالث من المسلسل يعد هو الأخير ولن يتم تقديم أجزاء أخرى منه حيث سيتم انتهاء جميع الخطوط الدرامية الخاصة بالشخصيات بالجزء الثالث.