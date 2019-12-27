حسن حسني يكشف تفاصيل أعماله الجديدة

أكد النجم الكبير حسن حسني ل "الوفد" بأنه يستعد لتقديم عمل في درامي رمضان المقبل 2020. وأضاف "حسني" أنه تم العرض عليه لتقديم عمل مسرحي خلال الفترة المقبلة ولكنه لم يتخذ القرار النهاية في موافقه علي هذا العمل. لم يتخذ القرار النهاية في موافقه علي هذا العمل. Advertisements ويشار أن آخر أعمال النجم الكير حسن حسنى فيلم "خيال مآتة" مع النجم أحمد حلمي والذي عرض في عيد الأضحي 2019. أحمد حلمي والذي عرض في عيد الأضحي 2019. وفيلم "خيال مآتة" من بطولة كلا من: أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أبوزهرة وغيرهم ومن سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.

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