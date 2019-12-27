هنأ الفنان محمد عبدالرحمن، صديقه الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس"بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتب "عبدالرحمن" على الصورة برفقة "أوس أوس" قائلًا: كل سنة وأنت طيب يا أخويا وصاحبي الجدع والله يا أوس أوس أنت الدنيا من غيرك متبقاش حلوة ويارب دايما مبسوط وفرحان يا صاحبي ومحقق كل أحلامك وربنا مخليك للي بيحبوك". أوس أوس أنت الدنيا من غيرك متبقاش حلوة ويارب دايما مبسوط وفرحان يا صاحبي ومحقق كل أحلامك وربنا مخليك للي بيحبوك". ويشار أن آخر أعمال محمد عبدالرحمن فيلم "لص بغداد"، مع النجم محمد إمام، Advertisements والمقرر عرضه مع بداية العام الجديد 2020. والمقرر عرضه مع بداية العام الجديد 2020. وفيلم "لص بغداد" بطولة كلا من: محمد إمام وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن توتة، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. محمد عبدالرحمن لـ أوس أوس: أنت الدنيا من غيرك متبقاش حلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.