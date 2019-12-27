تراند اليوم : مي عمر ترد علي إتهامها بالغرورو بفيدو فستان زفاف ب15 مليون دولار-شاهد

تتواصل الفنانة مي عمر، مع الجمهور وتشاركهم بأحدث أخبارها ويومياتها، من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

وعبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، شاركت عمر، متابعيها بمقطع فيديو لها من كواليس عرض أزياء المصمم هاني البحيري، والذي ارتدت فيه فستان زفاف بلغت تكلفته نحو 15 مليون دولار.

ظهرت مي عمر، في الفيديو وهي واقفة بثبات أثناء وضع اللمسات الأخيرة على إطلالتها قبل صعودها على المسرح.

انهالت التعليقات، ومن بينها تعليقًا لإحدى المتابعات، التي اتهمتها بالغرور، ووصفتها بالبلياتشو، حيث كتبت: “ايه الغرور ده فاكرة نفسك ملكة جمال الجمال، إنتي أصلا دمك تقيل ومش مقبولة وبعدين أنتي ممثلة يعني بهلوانة بلياتشو، متفكريش نفسك دكتورة ولا مهندسة ولا أي حاجة محترمة بلا قرف”.

يشار إلى أن مي عمر، كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “ولد الغلابة ” الذي قامت ببطولته بجانب كلاً من أحمد السقا، ‏ومحمد ‏ممدوح، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي،، وهو من ‏تأليف ‏أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي‎.