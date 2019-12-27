هذا اسم نادين نجيم وقصي خولي في "2020"

نشر المخرج فيليب اسمر عبر حسابه على "تويتر"، صورة لنص مسلسل "2020" مشيراً إلى أن التصوير سوف يبدأ بعد 10 أيام. وكشف المخرج عن حوار بين شخصيتين من المسلسل هما "بلبل" وسعاد"، ومن المرجح أن تكونا شخصيتي بطلي المسلسل نادين نجيم وقصي خولي. Advertisements مسلسل "2020" هو الثاني الذي يجمع بين نادين نجيم وقصي خولي، بعد نجاحهما الكبير العام الماضي في مسلسل "خمسة ونص"، والعمل من إنتاج "الصباح للإعلام"، تأليف وسيناريو وحوار نادين جابر وإخراج فيليب اسمر الذي تولى أيضا إخراج مسلسل "خمسة ونص".

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