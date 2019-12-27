أسعد الزهراني يُفْجَعُ بوفاة شقيقه

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أعلن الممثل السعودي أسعد الزهراني، عن وفاة شقيقه عبد الله الزهراني.
ونشر أسعد، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي... ببالغ اﻷسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقَدَرِه، انتقل إلى رحمه الله أخي الشقيق عبد الله علي الزهراني، تغمَّد اللهُ الفقيدَ بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته".
وأسعد الزهراني، ممثل كوميدي سعودي من مواليد الطائف، من أشهر أعماله "واي فاي، واي فاي 2، سيلفي، سيلفي 2، سيلفي 3، عوض أبًا عن جد، وهايبر لوب".
فاز في عام 2019 بجائزة أفضل ممثل من اختيار أطفال نكلوديون بأبو ظبي.
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