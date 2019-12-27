بالصور: جينيفير انيستون مع والدها قبل وبعد... لن تصدّقوا الفارق

نشرت الممثلة العالميّة جينيفير أنيستون، صورتين لها مع والدها الممثل اليوناني الأميركي جون أنيستون، الأولى بالأبيض والأسود، عندما كانت لا تزال طفلة صغيرة، والثانية حديثة، وأعربت عن حبّها الشديد له.

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جينيفير التي عاشت طفولة مشتّتة بين والديها اللذين تطلّقا وهي لا تزال طفلة، تحافظ على علاقة مثالية بوالدها، الذي تعتبره أهم رجل في حياتها.

يذكر أنّ جينيفير افتتحت حسابها على "انستقرام" قبل ثلاثة أشهر، ولديها أكثر من 22 مليون متابع، كما أنّ صورها تحظى بملايين اللايكات، وقد لفتت صورة لها وهي طفلة نشرتها قبل فترة الأنظار، إذ أنّ الممثلة حافظت على ملامحها ولم تفسدها بعمليات التجميل، ولا تزال تحافظ على رونقها وجمالها وهي على أبواب عيد ميلادها الـ51.