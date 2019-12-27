"ذا فويس كيدز" وكواليس صادمة لا تعرفونها عن الموسم الجديد

ينطلق خلال أيام الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، الذي انسحب منه الفنانان كاظم الساهر وتامر حسني، وبقيت نانسي وانضم إليها كل من محمد حماقي وعاصي الحلاني.

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"الجميلة" علمت من مصادر خاصّة، أنّ تصوير حلقات تجارب الأداء لم يكن سلساً كما في الموسمين الماضيين، لعدم وجود تناغم بين أعضاء لجنة التحكيم، رغم أنّ حماقي والحلاني اجتمعا في الموسم الماضي من برنامج "ذا فويس".

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فقد افتقدت الحلقات المصوّرة بحسب مصادر من داخل التصوير إلى أجواء العفوية بين المدرّبين، وبدا الانسجام مفقوداً بينهم، إلا أنّ نانسي نجحت في إضفاء أجواء من المرح على التصوير، بحكم خبرتها في البرنامج، بينما لا يزال عاصي وحماقي متأثرين بأجواء "ذا فويس".

أما بخصوص المواهب، فقد أكّدت المصادر على أنّ هذا الموسم سيشهد مواهب مميّزة جداً، وأنّ تصاعد الحلقات ساهم في توطيد علاقة المدرّبين، وقد تمكّنت نانسي من المحافظة على إيقاع البرنامج من خلال خبرتها في موسمين ناجحين، بينما يحاول عاصي وحماقي الخروج من عباءة "ذا فويس" للاندماج أكثر من برنامج الأطفال.

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