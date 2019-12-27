الشرطة المغربية تحقق مع دنيا بطمة بعد اعتقال شقيقتها ابتسام

تجاهلت حسابات الفنانة المغربية دنيا بطمة على وسائل التواصل الاجتماعي، الضجّة المثارة حول استدعاء شقيقتها ابتسام، والاستماع إليها في إطار التحقيقات الجارية في قضية الحساب المسيء الذي يحمل اسم "حمزة مون بيبي".

وكانت صحف مغربيّة، قد أكّدت أنّه تمّ استدعاء دنيا، من قبل الشرطة المغربية للتحقيق معها في قضية الحساب، وذلك بعد يوم من اعتقال شقيقتها ابتسام في إطار القضيّة نفسها.

وأكّدت صحف مغربية، خبر توقيف بطمة بعد ساعات قليلة من توقيف شقيقتها ابتسام ، وأن الفرقة الوطنية تحقق مع الفنانة التي تتواجد حالياً في المغرب بخصوص علاقتها بالحساب المثير للجدل والذي يقوم بابتزاز المشاهير والتشهير بهم.





-القبض على ابتسام

وكان عناصر من الشرطة قد تمكّنوا مساء الأربعاء من اعتقال ابتسام بطمة، للاشتباه في تورّطها في قضية حساب "حمزة مون بيبي".

ووجّه عناصر الأمن استدعاءً إلى شقيقة بطمة بمقر سكنها في مدينة الدار البيضاء إلا أنها لم تتوصل إلى القبض عليها، الأمر الذي دفع عناصر الشرطة إلى الانتقال إلى عنوان منزل “فيلا” شقيقتها في مدينة مراكش، وهناك جرى توقيفها.

موقوفون على ذمّة القضيّة

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وكانت الشرطة المغربية قد فتحت تحقيقاً في سلسلة من عمليات الابتزاز والتشهير والمسّ بالحياة الخاصة، استهدفت فنانين مشهورين في المغرب تورط فيها هذا الحساب.

وبلغ عدد الموقوفين بسبب حساب "حمزة مون بيبي" 6 أشخاص، بينهم مصممة أزياء معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "سكينة غلامور"، ومراسل أحد المواقع الإلكترونية المغربية، وشخص ثالث كان شهيرًا باسم "صاحب الفيراري"، وذلك بتهمة "السب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل".

وكشفت التحقيقات عن تورط شبكة من الأشخاص، بينهم أصحاب ملاه ليلية بمدينة مراكش وعاملون بها، كانوا يطالبون زبائنهم بمبالغ مالية ويهددونهم بتسريب أسرارهم وصورهم، إضافة إلى استغلال الفتيات جنسيا، وجمعوا ثروات بتلك الطريقة.

دنيا بطمة تهدّد

وكان قد انتشر قبل أيام، خبر استدعاء دنيا بطمة من قبل الشرطة المغربية للتحقيق معها في قضية ابتزاز فنانين وفضح شخصيات مشهورة عبر أحد الحسابات على موقع إنستغرام وهو نفس الحساب الذي ألقي القبض على شقيقتها بسببه.

دنيا سارعت لنفي الخبر، وأكدت أن كل ما كتب حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، واكدت عبر حسابها على "إنستقرام" أن الغيرة تقف وراء الترويج لمثل هذه الاخبار، مؤكدة أنها فنانة مجتهدة وناجحة وهذا ما يجعل البعض يحسدها ويغار منها، وأضافت "كلما زاد حقدكم كلما علا شأني".

وكان موضوع إدارة دنيا لحساب يسيء إلى الفنانين عبر انستقرام، سبق أن أثير قبل عدة أشهر، لكن زوج دنيا بطمة المنتج محمد الترك، نفى أن يكون لزوجته علاقة بهذا الحساب من قريب أو بعيد.