نجم بوليوود كوشال بانجابي ينهي حياته ويترك رسالة انتحار

متابعة بتجــــــــرد: قرر النجم الهندي كوشال بانجابي أن يضع حداً لحياته بطريقة محزنة حين أقدم على الإنتحار في شقته في مدينة مومباي الهندية ليل أمس، تاركاً وراءه رسالة الى إبنه الصغير الذي يبلغ من العمر 3 سنوات.
وبعد انتشار خبر وفاة النجم الذي يبلغ من العمر 37 عاماً، صرح بعض أصدقائه أنه كان مصاباً بحالة إكتئاب شديدة.
وكان كوشال قد ترك وصية مضمونها أن تعود نصف ثروته لإبنه “كيان”، والنصف الآخر يقسّم مناصفةً بين شقيقته ووالديه.
وكان كوشال قد أكد في رسالة الإنتحار هذه أن لا أحد يجب أن يتحمل مسؤولية موته.
أما السلطات الهندية فصرحت بعد التحقيقات أنها لم تجد شيئاً مريباً في منزل الضحية، وحولت الملف الى حوادث الوفاة.
ويعتبر بانجابي واحداً من أشهر ممثلي بوليوود بين أبناء جيله، حيث بدأ مسيرته المهنية كراقص ومصمم رقص عام 1995 وبعدها شارك في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية وأفلام بوليوود ليلمع نجمه حتى يومنا هذا.
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