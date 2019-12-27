جلسة تصوير جديدة لماجد المهندس في موسكو

متابعة بتجــــــــرد: نشر النجم ماجد المهندس مجموعةً من الصور عبر حسابه على إنستغرام. الصور من جلسة تصويرٍ خضع لها مؤخراً في العاصمة الروسية، موسكو.

وظهر المهندس في الصور مرتدياً ملابس Casual، ببنطلون جينز غامق، وتيشيرت قطني باللون الرمادي الفاتح، وBlazer مخطط، وحذاءً رياضياً جمع بين اللونين الأسود والأحمر.

وكان ماجد المهندس شارك في حفل “الميدل بيست” الجمعة الماضية، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض. وجرى الحفل في الفترة بين 19 و21 ديسمبر، وسط تفاعل كبير من الحضور.