مع إقتراب العام 2020.. ما هي أبرز الصور العالمية الّتي تختصر عقد الإضطرابات المفجعة والأحداث المثيرة؟

متابعة بتجــــــــرد: بعد أقل من أسبوع، سيحلّ العام 2020 ويطوي بذلك عقداً من الزمن شهد اضطرابات عديدة ومختلفة، حتى في ظل معايير التاريخ البشري، بما في ذلك الزلازل والكوارث النفطية والحروب.

وبهذا الصدد، نشر موقع “ذي صن” عددا من أشهر الصور المجسدة للأحداث والاضطرابات، التي وقعت على امتداد العقد الماضي.

اليكم الصور:

– ابتسامة يوسين بولت وهو يندفع نحو النصر في نصف نهائي سباق 100 متر للرجال، في الملعب الأولمبي في ريو دي جينيرو في العام 2016.

– في العام 2017، أصبحت كاتي ستابلفيلد (21 عاماً) من ميسيسيبي، أصغر مريضة تخضع لعملية زرع الوجه، بعد عامين من محاولة قتل نفسها برصاصة في الوجه.

– ماريا ميزا، مهاجرة تبلغ من العمر 40 عاما من هندوراس، تحاول مع الآلاف من أميركا الوسطى الوصول إلى الولايات المتحدة، وتهرب من الغاز المسيل للدموع مع ابنتيها التوأم عند الجدار الحدودي في المكسيك بتاريخ 25 تشرين الثاني 2018.

– حريق يجتاح سقف كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس قي نيسان من العام 2019.

– الأمير هاري وميغان ماركل، دوق ودوقة ساسيكس، يقدمان ابنهما أرشي إلى الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب في قلعة وندسور في العام 2019.

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– الطفل خوسيه ويسلي، الذي ولد برأس صغير بسبب إصابته بفيروس زيكا، يصرخ أثناء علاجه في البرازيل.

– فرد من فرق الإنقاذ يحمل طفلاً ميتاً بينما يقوم أعضاء آخرون بسحب امرأة من البحر إلى قارب إنقاذ في البحر المتوسط.

– شرطة مكافحة الشغب تنزل إلى الشوارع في فانكوفر، بينما يتبادل عاشقان القبل على الأرض، أثناء اندلاع أعمال الشغب عندما خسر فريق الهوكي Canucks في المباراة السابعة من نهائيات كأس ستانلي في العام 2011.

– أوسكار بيستريوس الحاصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد “ذوي الاحتياجات الخاصة”، يسير في قاعة المحكمة من دون ساقيه الاصطناعية، خلال اليوم الثالث من جلسة إعادة إصدار الحكم بتهمة قتل صديقته ريفا ستينكامب في العام 2013.

– دونالد ترامب وزوجته ميلانيا يلتقيان مع البابا فرانسيس في 22 مايو 2017 في الفاتيكان.

– صورة لرجل يبكي وهو يحمل ابنته إلى القوات العراقية الخاصة خلال معركة في الموصل، تعد واحدة من أقوى صور رويترز، التي التقطت خلال هجوم العراق ضد داعش.